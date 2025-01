Düsseldorf (ots) -Das tragbare "Lab-on-a-Chip"-Gerät unterstützt Konsument:innen mit modernster Wissenschaft dabei, den Alterungsprozess ihrer Haut besser zu verstehen und so die Produkte zu finden, die bestmöglich auf ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind.Die L'Oréal Gruppe hat heute auf der CES® 2025 den "L'Oréal Cell BioPrint" vorgestellt. Hierbei handelt es sich um ein handliches Gerät, das mithilfe fortschrittlicher Proteomik - also der Erforschung der Auswirkungen der Proteinzusammensetzung im menschlichen Körper auf die Hautalterung - in nur fünf Minuten eine personalisierte Hautanalyse ermöglicht.Der "L'Oréal Cell BioPrint" basiert auf der integrativen Longevity-Wissenschaft von L'Oréal - einem bahnbrechenden Ansatz, der aufzeigt, wie Mechanismen im menschlichen Körper das Erscheinungsbild der Haut beeinflussen können - und wird durch eine exklusive Partnerschaft mit dem koreanischen Start-up-Unternehmen NanoEnTek ermöglicht.Der "L'Oréal Cell BioPrint" erstellt in wenigen Minuten eine personalisierte Hautanalyse, die Folgendes umfasst:- Das biologische Alter der Haut: Wie schnell altert die Haut? "L'Oréal Cell BioPrint" kann das Hautalter berechnen und individuelle Ratschläge geben, wie der Alterungsprozess verlangsamt werden kann.- Ansprechbarkeit der Inhaltsstoffe: Wie wirken bestimmte Wirkstoffe auf die eigene Haut? "L'Oréal Cell BioPrint" minimiert Unsicherheiten, indem er dabei hilft, die Reaktion auf bestimmte wichtige Inhaltsstoffe wie Retinol vorherzusagen.- Umstellung von reaktiver auf proaktive Hautpflege: Neigt die eigene Haut zu dunklen Flecken oder vergrößerten Poren? "L'Oréal Cell BioPrint" kann dabei helfen, potenzielle kosmetische Probleme vorherzusehen, bevor sie sichtbar werden und ermöglicht es den Nutzer:innen, proaktive Schritte zu unternehmen, um die Schönheit ihrer Haut zu schützen."Bei L'Oréal blicken wir immer auf die Zukunft der Schönheit und verbinden bahnbrechende Forschungsergebnisse mit unserer langjährigen Erfahrung in der Schönheitspflege. Da die Haut das größte Organ und ein wichtiger Bestandteil des menschlichen Wohlbefindens ist, freuen wir uns sehr, 'Cell BioPrint' vorstellen zu können: eine exklusive mikrofluidische Lab-on-a-Chip-Technologie, die mit unserer jahrhundertelangen Führungsrolle in der Hautforschung verbunden ist. Mit 'Cell BioPrint' bieten wir den Konsument:innen die Möglichkeit, anhand spezifischer Biomarker tiefere Einblicke in ihre Haut zu gewinnen und proaktiv etwas für die Schönheit und Langlebigkeit ihrer Haut zu tun", so Barbara Lavernos, stellvertretende CEO und verantwortlich für Forschung, Innovation und Technologie der L'Oréal Gruppe.Auf der Suche nach einer stärkeren Personalisierung der HautpflegeDas Wachstum des globalen Hautpflegemarktes, der im Jahr 2024* voraussichtlich 125 Milliarden US-Dollar erreicht, wird von den Verbraucher:innen angetrieben, die immer mehr Informationen über ihre einzigartige Haut und wirksamere Produkte suchen. Laut einer kürzlich in den USA durchgeführten Umfrage unter 2.000 Hautpflegenutzer:innen gaben fast 80 % der Befragten an, dass sie zunächst verschiedene Produkte ausprobieren müssen, um herauszufinden, was für sie tatsächlich am besten funktioniert. Im Durchschnitt gaben die Befragten an, dass sie sieben verschiedene Gesichtsreiniger verwendet haben, bevor sie das für sie optimale Produkt fanden**.Mit fortschrittlicher Biomarker-Forschung zu präziser SchönheitL'Oréal setzt mit "Cell BioPrint" neue Maßstäbe in der Hautintelligenz. Jahrzehntelange Forschung und Innovation des Advanced Research Teams von L'Oréal haben erstmals zur Identifizierung einzigartiger Biomarker in der Haut geführt, die als Schlüsselindikatoren für ein gesundes Hautbild und Langlebigkeit dienen können***."L'Oréal Cell BioPrint" ermöglicht, dank der exklusiven mikrofluidischen Lab-on-a-Chip-Technologie von NanoEnTek, eine schnelle und unkomplizierte Messung der von L'Oréal identifizierten Protein-Biomarker. Innerhalb von nur fünf Minuten liefert das nicht-invasive Verfahren Ergebnisse. Die Technologie basiert auf einigen der über 100 Patente von NanoEnTek. Das Verfahren ist einfach, nicht-invasiv und besteht aus den folgenden Schritten:1. Kleben Sie einen Gesichtsstreifen auf die Wange und legen Sie ihn in eine Pufferlösung.2. Füllen Sie die Lösung in die "L'Oréal Cell BioPrint"-Kartusche und führen Sie diese zur Analyse in das Gerät ein.3. Während "L'Oréal Cell BioPrint" die Probe verarbeitet, nimmt das Skin Connect-Gerät mehrere Bilder des Gesichts auf und es wird ein kurzer Fragebogen zu Hautproblemen sowie zur Hautalterung ausgefüllt."L'Oréal Cell BioPrint" soll im Laufe des Jahres 2025 mit einer L'Oréal-Marke in Asien pilotiert werden.Weiteres Bildmaterial zum Download unter: Album: Cell Bioprint (https://urldefense.com/v3/__https:/fr.wiztopic.com/groupe-loreal/folders/cell-bioprint-6db62-529f6.html__;!!IY5JXqZAIQ!-bxSv0ShTUCj93uYI85lafXa1AR4WPsYEZfDO7VySLEPnU_0zd8w-9w3m9lt1p9x35nq-JDIJXh2Ua9-9OWxulyB$)__* BMS T2024l.** Conducted by OnePoll in conjunction with CeraVe.*** "Clinical vs. chronological skin age: exploring determinants and stratum corneum protein markers of differential skin ageing in 351 healthy women," by A. Foucher, S. Nouveau, V. Piffaut, S. Marque, L. Aguilar & N. Cavusoglu, Nature, October 9, 2024.Über L'OréalSeit 115 Jahren hat sich L'Oréal, der weltweit führende Anbieter von Schönheitsprodukten, einem einzigen Ziel verschrieben: die Schönheitswünsche von Verbraucher:innen auf der ganzen Welt zu erfüllen. Unser Ziel, Schönheit zu kreieren, die die Welt bewegt, definiert unsere Herangehensweise an Schönheit als essentiell, inklusiv, ethisch, großzügig und der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit verpflichtet. Mit unserem breit gefächerten Portfolio von 37 internationalen Marken und den ehrgeizigen Nachhaltigkeitsverpflichtungen unseres Programms L'Oréal for the Future bieten wir allen Menschen weltweit das Beste in Bezug auf Qualität, Wirksamkeit, Sicherheit, Aufrichtigkeit und Verantwortung, indem wir die Schönheit in ihrer unendlichen Vielfalt feiern.Mit mehr als 90.000 engagierten Mitarbeiter:innen, einer ausgewogenen geografischen Präsenz und Verkäufen über alle Vertriebskanäle (E-Commerce, Massenmarkt, Kaufhäuser, Apotheken, Parfümerien, Friseursalons, Marken- und Reiseeinzelhandel) hinweg, hat die Gruppe im Jahr 2023 einen Umsatz von 41,18 Milliarden Euro erwirtschaftet. Mit 20 Forschungszentren in 11 Ländern weltweit und einem engagierten Forschungs- und Innovationsteam von über 4.000 Wissenschaftler:innen und 6.400 digitalen Talenten arbeitet L'Oréal daran, die Zukunft der Schönheit aktiv mitzugestalten und ein Beauty Tech Powerhouse zu werden.Auch in Deutschland ist L'Oréal Kosmetikmarktführer. Die Gruppe ist hierzulande an vier Standorten vertreten, darunter mit einer Fabrik in Karlsruhe. In Deutschland, Österreich und der Schweiz beschäftigt L'Oréal rund 3.000 Mitarbeiter:innen.Weitere Informationen: https://mediaroom.loreal.com/Pressekontakt:Eva Wüllner, Head of Media Relations & Reputation ManagementL'Oréal Austria Germany Switzerlandeva.wuellner@loreal.com+49 151 6896 7384L'ORÉAL Deutschland GmbHJohannstraße 140476 DüsseldorfTel: (0211) 43 78 01Geschäftsführer: Stéphane Grimardias, Georg Held, Jean-Christophe LetellierSitz der Gesellschaft: DüsseldorfHandelsregister: Amtsgericht Düsseldorf HRB 99715Ust-Ident-Nummer: DE 143596111Original-Content von: L'ORÉAL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24390/5943302