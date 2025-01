In drei Tagen stehen bei Airbus frische Auslieferungszahlen an, welche an den Märkten aufmerksam verfolgt werden dürften. Bereits im Vorfeld machen sich nun Spekulationen breit. Einem Insider zufolge wird der Flugzeugbauer seine für 2024 gesetzten Ziele wohl nicht ganz erreichen können. Das könnte aber aus Anlegersicht noch verschmerzbar sein.Anhaltende Lieferengpässe bei einigen Teilen stimmten die Aktionäre ohnehin schon darauf ein, dass Airbus (NL0000235190) bisher gesteckte Erwartungen vielleicht nicht vollumfänglich erfüllen ...

