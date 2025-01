Der neue Rekordwert wurde dem chinesischen Photovoltaik-Hersteller zufolge vom Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology bestätigt. Der bisherige Rekord lag bei 33,24 Prozent. Jinko Solar hat den Wirkungsrad seiner Perowskit-Silizium-Tandemsolarzellen, die n-type Topcon-Solarzellen als untere Schicht verwenden, auf 33,84 Prozent verbessert. Das teilte das chinesische Photovoltaik-Unternehmen am Montag mit. Damit habe Jinko Solar zum 27. Mal einen Rekordwirkungsgrad aufgestellt. Das Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology der Chinese Academy of Sciences habe ...

