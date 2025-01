Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Montagvormittag wenig verändert. Dabei hat der Leitindex frühe Gewinne mangels Anschlusskäufen wieder abgegeben. Die Anleger wollten sich noch nicht richtig engagieren und suchten nach mehr Klarheit über die weitere Entwicklung, sagt ein Händler. Daher investierten sie in die Aktien, die schon im Vorjahr gut gelaufen seien. «Und das sind in erster Linie US-Technologiewerte.» Das Umfeld für Aktien sei ...

