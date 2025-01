In Hamburg wurde von der Netfonds der Fonds-Kongress veranstaltet. Eric Wiese, Geschäftsführer der Netfonds Hamburger Vermögen, erläutert im One On One Gespräch mit MeinGeld Chefin Isabelle Hägewald, was auf diesem Kongress genau passiert, welche Bedeutung Weiterbildung für die angeschlossenen Partner hat und warum man keine Produktwerbung hier machen möchte. geldanlage meingeldmedien netfonds oneonone Wollen sie mehr zum Thema Geldanlage wissen? Hier finden Sie weitere Infos: https://www.mein-geld-medien.de/magazinausgaben/esg-impact-investing/impact-investing-die-zukunft-der-verantwortlichen-geldanlage/ https://www.mein-geld-medien.de

Mein Geld TV

Quelle: