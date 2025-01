BeiGene, Ltd. (NASDAQ: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), ein globales Onkologieunternehmen, das seinen Namen in BeOne Medicines Ltd. ändern will, gab heute die Ernennung von Giancarlo Benelli zum Senior Vice President und Leiter Europa mit Wirkung zum 1.Januar bekannt. Diese Ernennung wird das Engagement des Unternehmens verstärken, mehr Patienten in ganz Europa wirksame Medikamente zur Verfügung zu stellen.

"Wir freuen uns, Giancarlo bei BeiGene willkommen zu heißen, auf einem Weg, der für uns weiterhin von Veränderungen geprägt ist und unsere Position als einer der weltweit führenden Innovatoren im Bereich der Onkologie festigt. Giancarlo bringt einen reichen Erfahrungsschatz und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Pharmaindustrie mit, was für den weiteren Ausbau unserer Präsenz in Europa, die von unserem Büro in Basel, Schweiz, aus geleitet wird, von entscheidender Bedeutung sein wird. Seine Führungsqualitäten und Visionen passen perfekt zu BeiGene und stehen im Einklang mit unserem Engagement, unsere globale Präsenz auszubauen und unsere Fähigkeiten in dieser wichtigen Region zu verbessern. Wir freuen uns auf die positiven Auswirkungen, die sein Fachwissen auf unser Team und unsere Arbeit haben wird", sagte John V. Oyler, Mitbegründer, Vorsitzender und CEO von BeiGene.

Benelli ist eine globale Führungskraft mit über 20 Jahren Erfahrung in der Pharmaindustrie, unter anderem bei Novartis und AstraZeneca. Zuletzt war er Vizepräsident und Leiter der Abteilung Radioligandentherapie für internationale Märkte bei Novartis.

"Ich fühle mich geehrt und freue mich, BeiGene an einem so entscheidenden Punkt des Unternehmenswachstums beizutreten", sagte Giancarlo Benelli. "BeiGenes Engagement für die Erforschung und Entwicklung innovativer Behandlungen, die sowohl erschwinglich als auch zugänglich sind, entspricht voll und ganz meinen persönlichen und beruflichen Werten. Ich freue mich darauf, mit mehr als 800 unserer Kollegen in ganz Europa zusammenzuarbeiten, um zu unserem gemeinsamen Ziel beizutragen, das Leben von Krebspatienten zu verändern. Gemeinsam werden wir uns bemühen, unsere Reichweite und unseren Einfluss in Europa zu vergrößern und denjenigen Hoffnung und Heilung zu bringen, die sie am dringendsten benötigen."

Vor seiner Position als Head Radioligand Therapy International Markets bei Novartis war Benelli als Geschäftsführer bei Advanced Accelerators Applications tätig, wo er unter anderem für die Umstrukturierung der Produktions-, F&E- und Vertriebsorganisationen in Saint Genis Poully nach der Übernahme von Adacap durch Novartis verantwortlich war. Er stellte die Geschäftskontinuität sicher und führte Lutathera trotz der Herausforderungen nach der Fusion erfolgreich in Frankreich und Italien ein.

Benelli hat einen Doktortitel in Medizin und ein Postgraduierten-Diplom in Thoraxchirurgie, beide von der Universität Genua, Italien, sowie ein Diplom in Gesundheitsökonomie von der Universität York, Großbritannien, erworben.

