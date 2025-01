Die neueste Version integriert KI und intelligente Automatisierung, um das B2B-Verkaufsstellen- und Auftragsmanagement über alle Vertriebskanäle hinweg zu beschleunigen und so die Rendite zu steigern

DataXstream LLC, eine von SAP® empfohlene App und Gold-Level-Partner, der innovative Lösungen für den Vertrieb und die Distribution von SAP entwickelt, kündigte heute die vierte Version seiner preisgekrönten OMS+-Plattform an, die die Angebots- und Auftragsabwicklung in SAP S/4 HANA On-Premise- und SAP S/4 HANA Private Cloud-Umgebungen erheblich beschleunigt.

Schnellere Auftrags- und Dokumententransaktionen

McKinsey Company berichtet, dass Unternehmen, die Technologie und Automatisierung für ihre Verkaufsteams nutzen, eine Effizienzsteigerung von 10-15 verzeichnen, was sich in mehr Zeit für Kunden und weniger Zeit für Back-Office-Aufgaben niederschlägt. (Quelle: McKinsey Company, "An unconstrained future: How generative AI could reshape B2B sales ", 16. September 2024).

Durch die Integration der OMS+ IA Intelligent Automation-Technologie von DataXstream in die OMS+ 4-Plattform können B2B-Unternehmen Bestellungen aus E-Mails, PDFs und Excel-Dokumenten mit minimalem menschlichem Aufwand sofort erstellen und bearbeiten ohne dass ein separates Add-on erworben werden muss. Das proprietäre KI-Modell wird die manuelle Eingabezeit erheblich reduzieren und die Erstellung von Angeboten und Aufträgen beschleunigen.

KI-Assistent für mehr Effizienz

In dieser Version ist ein KI-Assistent enthalten, der Vertriebs- und Kundendienstmitarbeiter durch schnelles Abrufen von Kunden- und Bestellinformationen unterstützt und so den Zeitaufwand für manuelle Suchvorgänge reduziert. Dadurch können sie sich mehr auf hochwertige Aktivitäten konzentrieren.

Schnellere Implementierung

Die neueste Version von OMS+ ermöglicht schnellere, nahtlosere Implementierungen, wodurch die Komplexität reduziert wird und Organisationen die Software schnell bereitstellen und früher mit der Wertschöpfung beginnen können.

Integration eines großen Sprachmodells (LLM)

Die Integration großer Sprachmodelle (LLM) wird nun zum Standard in OMS+ gehören und Organisationen die Möglichkeit geben, unstrukturierte Daten wie E-Mails und PDFs besser zu verstehen und zu verarbeiten, und zwar mit größerer Genauigkeit und Geschwindigkeit. Dadurch werden Arbeitsabläufe erheblich rationalisiert und Unternehmen können komplexe Verkaufs- und Bestellvorgänge effizienter abwickeln.

Automatisierte Materialzuordnung

Oft gibt es eine Diskrepanz zwischen der Beschreibung von Produkten durch Kunden und der Darstellung in der Datenbank eines Unternehmens. Die meisten Softwareprogramme erfordern eine exakte Übereinstimmung, was den Bestellvorgang erheblich behindert und verlangsamt, insbesondere bei umfangreichen Angeboten. Mit OMS+ 4 können Organisationen Materialien in SAP anhand übereinstimmender protokollierter Datenattribute mithilfe des proprietären KI-Modells identifizieren und validieren. Die automatische Materialzuordnung reduziert die manuelle Suchzeit und gewährleistet die Genauigkeit und Konsistenz der Daten.

Verbesserte Benutzeroberfläche

Die neueste Version von OMS+ verfügt über eine neu gestaltete, moderne Benutzeroberfläche mit intuitiver Navigation für eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit. Die durchdachte Benutzeroberfläche legt außerdem Wert auf Inklusivität und stellt sicher, dass die Plattform für alle nutzbar ist, um den Benutzern ein reibungsloses Erlebnis zu bieten.

"Ich bin sehr stolz auf diese Version und bin zuversichtlich, dass sie für SAP-Benutzer, die mit komplexen Verkaufs- und Bestellprozessen zu kämpfen haben, eine bahnbrechende Veränderung darstellen wird", sagte Tim Yates, CEO von DataXstream. "Durch die Integration unserer intelligenten Automatisierungs- und KI-Technologie in die OMS+-Plattform bieten wir eine Lösung, die auf dem heutigen Markt unübertroffen ist."

DataXstream

DataXstream ist ein SAP® Gold und Endorsed App Partner, der sich der Entwicklung von Lösungen auf Basis neuer Technologien verschrieben hat, die den ROI der SAP®-Infrastruktur unserer Kunden maximieren. Als Mitglied des SAP®-Marktplatzes finden Sie die Produkte von DataXstream im SAP® Store. OMS+ von DataXstream wird das Verkaufs- und Einkaufserlebnis Ihrer Organisation revolutionieren. www.dataxstream.com

