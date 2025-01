Die Bürgersolaranlage der Gemeinde Kloster Lehnin ist so ausgelegt, dass sie in den Sommermonaten große Teile des Ortes mit erneuerbarer Energie versorgen kann, ohne überregionale Stromnetze zu belasten. Direkt an der Autobahn A2 entsteht in Brandenburg eine Bürgersolaranlage mit 922 kW Leistung. Solarstrom Grebs GbR errichtet den Photovoltaik-Solarpark auf einer 0,7 Hektar großen, zuvor nicht genutzten Fläche. Die Bürgersolaranlage soll bis zu 250 Haushalte in der Gemeinde Kloster Lehnin mit kostengünstiger, ...

