DJ S&P Global: US-Dienstleister mit anziehendem Geschäft im Dezember

DOW JONES--Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Dezember lebhafter als im Vormonat gezeigt. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich in zweiter Veröffentlichung auf 56,8 von 56,1 Punkten. Vorläufig war für Dezember ein Wert von 58,5 ermittelt worden. Insgesamt hat sich die Entwicklung in der US-Wirtschaft im Dezember beschleunigt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 55,4 von 54,9 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

"Die höhere Leistung des Dienstleistungssektors hat die anhaltende Belastung der Wirtschaft durch das verarbeitende Gewerbe mehr als ausgeglichen - die Umfrage deutet also auf eine weitere robuste Expansion der Wirtschaft im vierten Quartal hin", kommentierte Chefökonom Chris Williamson die Daten.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2025 09:52 ET (14:52 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.