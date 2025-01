Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC - 6. Januar 2025 - Military Metals Corp. (CSE: MILI - OTCQB: MILIF - WKN: A40M9H) (das "Unternehmen") CEO, Scott Eldrige, kommentiert die jüngste Ankündigung von Natural Resources Canada: Die Organisation hat Gelder für Nova Scotia unter der Bedingung genehmigt, das diese dazu verwendet werden das Potenzial Kanadas im Bereich kritischer Mineralien zu steigern.(1) Military Metals ist bereits im Bereich kritischer Metallen in Nova Scotia investiert, und zwar durch die kürzlich erfolgte Übernahme der historischen Antimon-Gold-Mine West Gore und des umliegenden Grundstücks, und freut sich sehr darauf, möglicherweise auf die verschiedenen Finanzierungsmechanismen zuzugreifen, die jetzt verabschiedet wurden. Dies wird uns und allen anderen Unternehmen, die in Nova Scotia nach kritischen Metallen suchen, bei unseren Bemühungen helfen.

Auf der kanadischen Liste der kritischen Mineralien steht Antimon neben insgesamt 31 weiteren Metallen. Nova Scotia hat 16 kritische Mineralien identifiziert, die für die Provinz von größter Bedeutung sind, darunter Antimon, Kobalt, Kupfer, Gallium, Germanium, Graphit, Indium, Lithium, Mangan, Molybdän, Niob, Seltenerdelemente (SEE), Tantal, Zinn, Wolfram und Zink. Der fokussierte Ansatz basierte teilweise auf dem Potenzial und der Identifizierung solcher Mineralressourcen in Nova Scotia. Gemäß der Strategie der Provinz wurden die Mineralien, die als kritisch eingestuft werden sollten, anhand von vier Kriterien ausgewählt: Explorationspotenzial, Anforderungen zur Erreichung der CO2-Emissionsziele, Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage im globalen Kontext und die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine strategische Chance für Nova Scotia darstellen.(1)

Die 2023 verabschiedete Canadian Critical Minerals Strategy (CCMS) hat 3,8 Milliarden Dollar an Finanzmitteln für kanadische Projekte bereitgestellt. Das Unternehmen freut sich darauf, West Gore voranzutreiben und möglicherweise auf einige der verfügbaren Mittel zuzugreifen, um seine Bemühungen zu unterstützen.

Teilnahme am Nova Scotia Mineral Resource Forum

Mitglieder des Managementteams von Military Metals werden am 14. und 15. Januar 2025 am Nova Scotia Mineral Resouce Forum in Halifax teilnehmen.

Ernennung des Vizepräsidenten für Unternehmensentwicklung

Das Unternehmen freut sich außerdem, die Ernennung von Jeremy Ross zum Vizepräsidenten für Unternehmensentwicklung bekannt zu geben. Herr Ross ist ein Risikokapitalgeber mit über fünfundzwanzig Jahren Erfahrung auf den Kapitalmärkten. Sein Unternehmen, Blackhill Consulting, ist auf die Kapitalbeschaffung für private und öffentliche Unternehmen spezialisiert und hat an mehreren Börsengängen, Reverse Takeovers und der Gründung von Unternehmen teilgenommen, die von Micro-Cap- bis hin zu Senior-Listings an der TSX, Nasdaq und NYSE reichen. Herr Ross verfügt über ein umfangreiches Geschäftsnetzwerk, einschließlich starker Beziehungen zu Private-Equity-Unternehmen, institutionellen Anlegern und vermögenden Privatpersonen.

Über Military Metals Corp.



Das Unternehmen ist ein in British Columbia ansässiges Mineralexplorationsunternehmen, das sich in erster Linie mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken mit Schwerpunkt auf Antimon befasst.

Im Namen des Unternehmens

Scott Eldridge, CEO und Director

scott@militarymetalscorp.com

Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter:

+1 604-722-5381 sowie +1 604-537-7556

www.militarymetalscorp.com

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von https://www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akt.ie/nnews.





Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen". Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder Variationen (einschließlich Verneinungen) solcher Wörter und Phrasen oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden". Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung zählen Aussagen in Bezug auf das abgeschlossene endgültige Abkommen sowie auf zukünftige Pläne für Explorationsaktivitäten und Annahmen in Bezug auf die Fortsetzung der weltweiten Nachfrage nach Antimon. Eine Vielzahl von Faktoren, darunter bekannte und unbekannte Risiken, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung abweichen. Dazu gehören die Erfüllung der Bedingungen des endgültigen Abkommens, geopolitische Entwicklungen im Zusammenhang mit der Antimonversorgung, die fortgesetzte Nutzung von Antimon und die Verfügbarkeit von Alternativen, die Verfügbarkeit von Kapital und Arbeitskräften in Bezug auf die Grundstücke, die Gegenstand dieser Pressemitteilung sind, die Ergebnisse zukünftiger Explorationsaktivitäten, die nicht garantiert werden können, und andere Faktoren, die sich auf beide und zukünftige Aktivitäten in Bezug auf die Grundstücke auswirken können. Weitere Risikofaktoren finden Sie in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, wenn sich die Umstände, Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist durch die Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die Canadian Securities Exchange hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77964Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77964&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA9837872014Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18866787-natural-resources-canada-stellt-gelder-ausbau-potenzials-bereich-kritischer-metalle-nova-scotia-bereit