Neue Partnerschaft ermöglicht es Händlern, Zahlungsbetrug, Betrugsfälle bei Rücksendungen und Missbrauch während der gesamten Customer Journey zu bekämpfen

Riskified (NYSE:RSKD), ein führender Anbieter von E-Commerce-Betrugs- und Risikoinformationen, und Appriss Retail, ein führender Anbieter von Lösungen für Rücksendungen und Autorisierungsansprüche, freuen sich, eine bahnbrechende Partnerschaft bekannt zu geben, die die Einzelhandelslandschaft verändern wird. Diese innovative Zusammenarbeit zielt darauf ab, den wachsenden Herausforderungen von Betrug und Missbrauch im Omnichannel-Handel zu begegnen, indem umfassende Daten über das Einkaufsverhalten der Verbraucher während der gesamten Customer Journey sowohl in physischen Geschäften als auch online integriert werden. Von der Kasse bis zur Nacherfüllung bietet diese Initiative Einzelhändlern Echtzeitschutz über alle Kanäle hinweg und gewährleistet so ein sicheres und nahtloses Einkaufserlebnis für ihre Kunden.

Eine neue Ära in der Betrugsprävention im Omnichannel-Handel

In der sich schnell entwickelnden Einzelhandelslandschaft von heute ist es von entscheidender Bedeutung, ein nahtloses Kundenerlebnis im Geschäft und online zu gewährleisten und gleichzeitig vor Retourenbetrug zu schützen. Durch diese Partnerschaft können Riskified und Appriss Retail ihre kombinierten Daten und ihr Fachwissen nutzen, um eine Lösung zu liefern, die die Fähigkeit von Händlern, Betrug und Richtlinienmissbrauch konsequent über alle Kanäle hinweg zu verhindern, erheblich verbessert, sei es online oder im Geschäft, vom Kauf bis zur Rückgabe. Durch die Bündelung ihrer Kräfte verfügen die beiden Unternehmen über einen der umfassendsten Einblicke in das Verbraucherverhalten, die dem Einzelhandel zur Verfügung stehen, und bieten eine beispiellose Ressource zur Bekämpfung von Betrug und Missbrauch im Einzelhandel.

Riskified und Appriss Retail haben sich zum Ziel gesetzt, intelligente Lösungen zu entwickeln, die den sich wandelnden Herausforderungen des modernen Einzelhandels gerecht werden. Durch den Einsatz modernster Technologie und datengestützter Erkenntnisse setzen diese Branchenführer neue Maßstäbe in der Betrugsprävention.

"Die Retouren- und Reklamationslandschaft entwickelt sich schnell weiter, und Betrug und Missbrauch stellen für Händler weiterhin eine große Herausforderung dar und verursachen Verluste in Höhe von über 100 Milliarden US-Dollar für Einzelhändler, wie in unserem jährlichen Retourenbericht mit Deloitte hervorgehoben wird", sagte Michael Osborne, CEO von Appriss Retail. "Die Herausforderung für Händler bestand darin, eine umfassende Omnichannel-Ansicht zu erreichen, die es bis zu dieser Allianz mit Riskified nicht gab. Gemeinsam statten wir Händler mit den Tools aus, um Rückgabe- und Betrugsfälle auf allen Kanälen zu bekämpfen und gleichzeitig ihren Kunden das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Durch die Kombination unserer individuellen Stärken haben Appriss Retail und Riskified eine beispiellose Omnichannel-Lösung für Händler geschaffen."

"Da der Missbrauch von Rückgaben und Rückerstattungen weiter zunimmt, stehen Händler heute vor der doppelten Herausforderung, die Kundenzufriedenheit zu steigern und gleichzeitig dieses erhebliche Risiko zu managen. Unsere neue Partnerschaft mit Appriss Retail geht dieses Problem direkt an, indem sie erstmals einen echten Schutz vor Betrug und Richtlinienmissbrauch im Omnichannel-Bereich bietet. Dieses umfassende Angebot integriert nahtlos Online- und Offline-Kanaldaten, optimiert Arbeitsabläufe, reduziert Gemeinkosten, begrenzt Verluste und bietet eine einzigartige, einheitliche Sicht auf Kundeninteraktionen. Wir freuen uns, diese Partnerschaft zu nutzen, um unseren Kunden einen größeren Mehrwert und mehr Innovation zu bieten", sagte Eido Gal, CEO von Riskified.

Die wichtigsten Vorteile der Partnerschaft:

Omnichannel-Schutz : Durch die Integration der Funktionen von Riskified und Appriss Retail können Händler betrügerische Rücksendungen und missbräuchliche Ansprüche sicher verhindern, unabhängig davon, ob sie aus einem Kauf im Geschäft oder online stammen.

: Durch die Integration der Funktionen von Riskified und Appriss Retail können Händler betrügerische Rücksendungen und missbräuchliche Ansprüche sicher verhindern, unabhängig davon, ob sie aus einem Kauf im Geschäft oder online stammen. 360-Grad-Ansicht : Diese gemeinsame Lösung bietet ein einzigartiges, ganzheitliches Verständnis der Identität und des Einkaufsverhaltens eines Kunden und ermöglicht konsistente Entscheidungen über die gesamte Customer Journey und über alle Kanäle hinweg.

: Diese gemeinsame Lösung bietet ein einzigartiges, ganzheitliches Verständnis der Identität und des Einkaufsverhaltens eines Kunden und ermöglicht konsistente Entscheidungen über die gesamte Customer Journey und über alle Kanäle hinweg. Bessere Kundenerfahrung: Mit einer kanalübergreifenden Sicht auf die wahre Identität des Kunden können Einzelhändler mit Zuversicht überlegene Erfahrungen und solide Richtlinien bieten, was letztlich zu höheren Umsätzen und maximalen Gewinnen führt.

Laut einer neuen Studie von Opinium und Cebr, die von Riskified in Auftrag gegeben wurde, belaufen sich die Kosten für Retouren, Rückerstattungen und Umtausch für Einzelhändler in wichtigen E-Commerce-Märkten auf unglaubliche 394 Milliarden US-Dollar, und nur drei von zehn Händlern haben eine Strategie zur Verhinderung betrügerischer Retouren und Rückerstattungen umgesetzt. Um mehr darüber zu erfahren, wie Einzelhändler und ihre Kunden von Richtlinienmissbrauch betroffen sind, laden Sie Riskifieds Returns, refunds, exchanges: Global insights and policy playbook herunter.

Über Riskified

Riskified (NYSE:RSKD) ermöglicht es Unternehmen, ihr E-Commerce-Wachstum zu steigern, indem sie Risiken geschickt umgehen. Viele der weltweit größten Marken und börsennotierten Unternehmen, die online verkaufen, verlassen sich auf Riskified, um garantierten Schutz vor Rückbuchungen zu erhalten, Betrug und Richtlinienmissbrauch in großem Umfang zu bekämpfen und die Kundenbindung zu verbessern. Die KI-gestützte Betrugs- und Risiko-Intelligence-Plattform von Riskified wird vom größten Team aus E-Commerce-Risikoanalysten, Datenwissenschaftlern und Forschern entwickelt und verwaltet und analysiert die Person hinter jeder Interaktion, um Echtzeit-Entscheidungen und robuste identitätsbasierte Erkenntnisse zu liefern. Riskified wurde von CNBC zu einem der weltweit führenden Fintech-Unternehmen 2024 ernannt. Weitere Informationen finden Sie unter riskified.com.

Über Appriss Retail

Appriss Retail bietet Einzelhändlern Schutz vor Betrug und Missbrauch bei jeder Transaktion, unabhängig davon, wo sie stattfindet. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung und Fachwissen im Bereich der Einzelhandelsdatenwissenschaft haben wir eine kollektive Omnichannel-Intelligence-Plattform aufgebaut, der über 60 der 100 führenden Einzelhändler in den USA vertrauen und die ein Drittel aller Omnichannel-Verkäufe in den USA an 150.000 Standorten abdeckt. Weltweit ist Appriss Retail in 45 Ländern auf sechs Kontinenten vertreten. Das Unternehmen bietet Einzelhandels-, Finanz-, Marketing- und Verlustpräventionsteams relevante, umsetzbare und gewinnbringende kollektive Informationen. Die Lösungen von Appriss Retail zur Leistungssteigerung führen zu messbaren Ergebnissen mit einer signifikanten Kapitalrendite. Weitere Informationen zu Appriss Retail finden Sie unter apprissretail.com oder auf unserer LinkedIn-Seite.

