The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 06.01.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.01.2025ISIN NameDE0006605009 MEDION AG O.N.FR0010285965 1000MERCIS INH, EO-10FR0013421286 ALPHA MOS INH.EO 0,20NO0013105114 ININ GROUP 24/27 FLR