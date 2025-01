Das Instrument B9G SE0008588354 AGTIRA AB B EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.01.2025 und ex Kapitalmassnahme am 07.01.2025The instrument B9G SE0008588354 AGTIRA AB B EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.01.2025 and ex capital adjustment on 07.01.2025Das Instrument 112 PTCFN0AE0003 COFINA SGPS NAM. O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.01.2025 und ex Kapitalmassnahme am 07.01.2025The instrument 112 PTCFN0AE0003 COFINA SGPS NAM. O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.01.2025 and ex capital adjustment on 07.01.2025Das Instrument T0U0 US87807D5095 TC BIOPHA.(H.)SP. ADS/200 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.01.2025 und ex Kapitalmassnahme am 07.01.2025The instrument T0U0 US87807D5095 TC BIOPHA.(H.)SP. ADS/200 EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.01.2025 and ex capital adjustment on 07.01.2025Das Instrument 0MV FR0013421286 ALPHA MOS INH.EO 0,20 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.01.2025 und ex Kapitalmassnahme am 07.01.2025The instrument 0MV FR0013421286 ALPHA MOS INH.EO 0,20 EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.01.2025 and ex capital adjustment on 07.01.2025