Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Der Bankrat hat Michel Frei (40) zum Leiter des Bereichs «Vertrieb kommerzielle Kunden» der Basler Kantonalbank (BKB) sowie zum Mitglied der Geschäfts- und Konzernleitung ernannt. Michel Frei ist derzeit stellvertretender Bereichsleiter und leitet die Handelsabteilung. Er übernimmt die Aufgabe per 1. März 2025 von Regula Berger, die ab dann als CEO der BKB tätig sein wird. Michel Frei bringt neben seinem Know-how und seinen Erfahrungen aus dem Handels- und Kapitalmarktgeschäft auch Erfahrung in der Kundenberatung und -entwicklung mit. Zur Besetzung von Michel Frei als Leiter «Vertrieb kommerzielle Kunden» sagt CEO Basil Heeb: «Es ist erfreulich, dass wir die Leitung dieses zentralen Bereichs zeitnah und mit einer internen Lösung besetzen konnten. Michel Frei bringt Fachkompetenz, Führungsstärke und Umsetzungskraft mit - wertvolle Voraussetzungen, um die Position der BKB im Handels- und Kommerzgeschäft weiter zu stärken und auszubauen.» Michel Freit ist seit November 2019 bei der BKB tätig. Seit Juli 2020 leitet er die Handelsabteilung der Basler Kantonalbank. Zuvor war Michel Frei Leiter Cash & Collateral Management bei der Zürcher Kantonalbank. Michel Frei verfügt über einen Executive MBA des IMD sowie einen Master of Advanced Studies in Information Systems Management und einen Bachelor of Science in Business Engineering der Fachhochschule Nordwestschweiz. Weitere Informationen zu Michel Frei können dem CV entnommen werden. Medienmitteilung (PDF)

