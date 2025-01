DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

MERCEDES - Der Autobauer Mercedes-Benz könnte sein bisheriges Renditeziel von 14 Prozent aufgeben, wie das Handelsblatt unter Berufung auf Führungskräfte berichtet. Der Schritt könne im Rahmen eines Kapitalmarkttags im Februar verkündet werden. Den Insidern zufolge strebt Mercedes dabei an, das Margenziel zumindest zweistellig zu halten. Das betrachten Autoexperten allerdings als unrealistisch. Die eingebrochenen Verkäufe in China und die mäßig rentablen Elektroautos, aber auch das wirtschaftliche Umfeld dürften die Rendite des DAX-Konzerns weiter belasten. (Handelsblatt)

PERMIRA - Der Finanzinvestor Permira glaubt an eine Erholung der deutschen Wirtschaft und will in der Bundesrepublik zukaufen. "Es gibt in Deutschland viele tolle Firmen, die auch für uns sehr attraktiv sind", sagte Permira-Co-Chef Dipan Patel dem Handelsblatt. Der Fokus liege auf den Bereichen Technologie, Gesundheit, Dienstleistungen sowie auf Markenhersteller und Digitalplattformen. Die Private-Equity-Fonds von Permira könnten - bei Bedarf zusammen mit Partnern - Zukäufe mit einem Firmenwert von bis zu 15 Milliarden Euro stemmen. (Handelsblatt)

ASPEN - Die am weltgrößten Versicherungsmarkt Lloyd's of London tätige Aspen Insurance hat Unterlagen für einen Börsengang an der Wall Street eingereicht. Damit schwinden in der City die Hoffnungen, dass das auf 3 Milliarden Pfund geschätzte Initial Public Offering (IPO) der auf den Bermudas ansässigen Gesellschaft an der London Stock Exchange stattfindet. (Börsen-Zeitung)

STIFEL/BRYAN GARNIER - Die börsennotierte US-Investmentbank Stifel schluckt den deutlich kleineren französischen Konkurrenten Bryan Garnier. Eine Vereinbarung zur Übernahme sei unterzeichnet worden, teilten die beiden Beratungshäuser am Montag mit. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Stifel hatte schon in den vergangenen Jahren mehrere Zukäufe in Europa getätigt. In Deutschland hatten sich die Amerikaner 2019 den Konkurrenten Main First einverleibt. Im Jahr 2022 folgte dann die Akquisition von Acxit. (Börsen-Zeitung)

