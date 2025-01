Jensen Huang machte auf der CES seinen Anspruch deutlich. Man will mehr als ein AI-Chiplieferant sein und in Zukunft die Welt steuern. Das Pentagon attackiert Tencent und CATL. Die beiden chinesischen Unternehmen wurden auf die schwarze Liste des US-Militärs gesetzt. Apple baut sein News-Geschäft aus. Die News App soll in Zukunft auch in nicht-englischsprachigen Ländern verfügbar gemacht werden.In Asien heißt es am Dienstagmorgen China gegen den Rest. Während sich die chinesischen Indizes erneut tiefer bewegen und vom Hang Seng Index nach unten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...