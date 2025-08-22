© Foto: Siegra Asmoel - picture alliance / imageBROKERDie Aktien von Nio haben kräftig zugelegt, nachdem der chinesische Elektroautohersteller eines seiner bislang günstigsten Modelle vorgestellt hat.Die in New York notierten Papiere stiegen in den vergangenen Tagen um über 20 Prozent: Nio präsentierte am Donnerstagabend den neuen SUV ES8, der mit einem Einstiegspreis von 308.800 Yuan, umgerechnet rund 43.000 US-Dollar, deutlich günstiger angeboten wird als vergleichbare Modelle. Möglich wird dies durch ein Batterie-Abonnement, das die Anschaffungskosten reduziert. Kunden können die Batterie gegen eine monatliche Gebühr tauschen oder upgraden. Die Auslieferungen sollen Ende September beginnen. "Die neue Generation des ES8 ist sehr …Den vollständigen Artikel lesen ...
