clearvise AG erwirbt 18,6 MW Windpark Weilrod 2 und baut IPP-Portfolio auf über 400 MW aus



07.01.2025 / 08:30 CET/CEST

clearvise AG erwirbt 18,6 MW Windpark Weilrod 2 und baut IPP-Portfolio auf über 400 MW aus Schlüsselfertiger Erwerb des im Bau befindlichen 18,6 MW Windparks

Weiterer strategischer Ausbau des clearvise IPP-Portfolios

Bewährte und erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Entwickler ABO Energy und Betreiber clearvise AG Frankfurt, 07. Januar 2025 - Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Portfolio aus Wind- und PV-Anlagen, hat am 23. Dezember 2024 von ABO Energy GmbH & Co. KGaA den im Bau befindlichen Windpark Weilrod 2 im Hochtaunus mit einer Kapazität von 18,6 Megawatt (MW) erworben. Damit baut clearvise das IPP-Portfolio aus Wind- und Solarparks auf über 400 MW aus. Derzeit befinden sich davon rund 56 MW in Bau und 30 MW in Planung. Der Windpark entsteht in direkter Nähe des Windparks Weilrod 1, der bereits seit 2015 Teil des clearvise-Portfolios ist. Die Inbetriebnahme ist für September 2025 geplant.



Der Windpark wird von der Wiesbadener ABO Energy entwickelt und schlüsselfertig errichtet. In umfangreichen Studien hatte der Entwickler ABO Energy zuvor die Umweltverträglichkeit des Windparks untersucht. Durch die Nutzung von bereits waldfreien Schädlingsflächen kann der Eingriff in den Naturraum für den Bau des Windparks Weilrod 2 weitestgehend minimiert werden. Mit dem neuen Windpark stärkt clearvise das Portfolio im wichtigen deutschen Markt für erneuerbare Energien.



Petra Leue-Bahns, CEO der clearvise AG, sagt: "Mit dem Erwerb des Windparks ist es uns gelungen, unser IPP-Portfolio auf über 400 MW an CO 2 -freier Erzeugungskapazität auszubauen. Damit tragen wir dazu bei, eine langfristig sichere, preiswerte und klimafreundliche Energieversorgung zu sichern. Das große Engagement unseres Teams und das Vertrauen unserer Aktionäre tragen wesentlich zu diesem herausragenden Erfolg bei. Wir freuen uns sehr, mit dem Windpark Weilrod 2 auch die bewährte Zusammenarbeit mit der ABO Energy weiter auszubauen."



"ABO Energy setzt auf langjährige, vertrauensvolle Partnerschaften. Unsere Arbeit in Weilrod ist dafür ein gutes Beispiel", ergänzt Dr. Thomas Treiling, der für Windkraftplanung in Deutschland zuständige ABO Energy-Geschäftsführer. "Nicht nur mit clearvise verbindet uns eine lange und erfolgreiche Geschichte, auch mit der Gemeinde Weilrod und dem HessenForst arbeiten wir seit vielen Jahren sehr gut zusammen. Als kaufmännischer und technischer Betriebsführer des neuen Windparks Weilrod 2 bleiben wir auch nach dem Verkauf des Projekts Ansprechpartner vor Ort."



Die drei modernen Windenergieanlagen vom Typ Vestas V162 haben jeweils eine Erzeugungskapazität von 6,2 MW. Dies entspricht für den gesamten Windpark einer durchschnittlichen jährlichen Stromproduktion von mehr als 53 Gigawattstunden (GWh) an grünem Strom. Die Stromabnahme ist über einen EEG-Einspeisetarif mit einer Laufzeit von 20 Jahren abgesichert. Durch die umfangreichen Erfahrungswerte aus dem knapp 10-jährigen Betrieb des Windparks Weilrod 1 am gleichen Standort verspricht sich die clearvise AG eine hohe Prognosesicherheit.



Über clearvise AG

Die clearvise AG ist ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Beteiligungsportfolio aus onshore Wind- und Solarparks. Auf Basis einer Drei-Säulen-Akquisitionsstrategie konzentriert sich die Gesellschaft darauf, ihr Portfolio profitabel auszubauen. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsen sowie via XETRA gehandelt ( www.clearvise.com ).



Über ABO Energy

ABO Energy entwickelt und errichtet erfolgreich Wind- und Solarparks sowie Speicher- und Wasserstoffprojekte. Das 1996 gegründete Unternehmen aus Wiesbaden hat bislang Anlagen mit gut 5,5 Gigawatt Leistung umgesetzt und rund 2,5 Gigawatt davon errichtet. Das jährliche Investitionsvolumen beträgt 500 Millionen Euro. Mehr als 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 16 Ländern arbeiten mit Elan an der Planung, Finanzierung, Errichtung, Betriebsführung und am Service von Anlagen für eine zukunftsfähige Energieversorgung.



Kontakt Unternehmenskontakt Medienkontakt clearvise AG Kirchhoff Consult GmbH Investor Relations Team clearvise Jan Hutterer Tel.: +49 69 2474 3922 0 Tel.: +49 40 60 91 86 65 E-Mail: ir@clearvise.com E-Mail: clearvise@kirchhoff.de





