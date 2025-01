DJ PTA-News: Weng Fine Art AG: Auf dem Weg ins Finale

Monheim am Rhein (pta/07.01.2025/08:15) - Monheim, 07.01.2025 - Die Weng Fine Art AG (WFA) hatte am 23. September 2024 als größter Aktionärin vom Vorstand der artnet AG (Artnet) die Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung (HV) für das Geschäftsjahr 2023 verlangt. Daraufhin waren die Artnet-Aktionäre endlich für den 18. November 2024 nach Berlin zur HV eingeladen worden. Doch nur fünf Tage vor diesem Termin wurde die HV vom Artnet-Vorstand Jacob Pabst rechtswidrig abgesagt, weil dieser offensichtlich eine hohe Abstimmungsniederlage befürchtete. Seitdem forciert die WFA gerichtlich, die HV kurzfristig neu anzusetzen und auch durchzuführen.

Daraufhin hat Jacob Pabst mittlerweile auch vor Gericht zugesagt, dass die Hauptversammlung "Mitte Januar" einberufen und im Februar stattfinden soll. Obwohl die WFA-Verwaltung nicht daran glaubt, dass Jacob Pabst und sein Vater Hans Neuendorf (Aufsichtsrat) überhaupt willens sind, diesen Zeitplan einzuhalten, wird die WFA dem Vorstand und dem Aufsichtsrat der Artnet diese letzte Frist gewähren.

Der Artnet-Aufsichtsratsvorsitzende, Dr. Pascal Decker, hat in der Zwischenzeit dem von ihm beaufsichtigten Vorstand ein Ultimatum gestellt und seine Amtsniederlegung angekündigt, falls die Artnet-HV für das Geschäftsjahr 2023 nicht bis Ende Februar 2025 stattgefunden haben wird. In diesem Fall wird die WFA für den dann gerichtlich neu zu besetzenden Aufsichtsrats-posten eine Person benennen.

Nachdem Jacob Pabst den Jahresabschluss erst vier Monate nach Ablauf der gesetzlichen Höchstfrist veröffentlicht hat, was eine hohe Strafe für Artnet und ihn nach sich ziehen wird, sorgen auch die vermehrten Verkäufe von Artnet-Aktien durch Hans Neuendorf, die erst mit großer Verspätung und damit ebenfalls unter Verletzung der gesetzlichen Vorgaben gemeldet wurden, für völliges Unverständnis.

Rüdiger K. Weng, Vorstand der Weng Fine Art AG: "Artnet ist ein für den globalen Kunstmarkt strategisch enorm wichtiges Unternehmen, mit dem fast alle Kunstmarktteilnehmer arbeiten. In der Hand eines seriösen, visionären und kapitalkräftigen Mehrheitsaktionärs könnte Artnet indem sich ankündigenden Turnaround des Kunstmarktes eine noch viel größere Bedeutung erlangen und einen völlig anderen Umsatz- und Unternehmenswert erzielen. An einer solchen Lösung zu Gunsten aller Aktionäre arbeite ich mit aller Kraft, jedoch nunmehr ohne die Familie Neuendorf, weil diese unverändert ausschließlich eigene Interessen verfolgt, die gegen die Interessen der großen Mehrheit der Aktionäre gerichtet sind."

Über die Weng Fine Art

Die Weng Fine Art AG (WFA) ist ein führendes Kunsthandelsunternehmen in Europa. Das Unternehmen mit Sitz in Monheim am Rhein wurde 1994 von Rüdiger K. Weng gegründet und ist seit 2012 die einzige an der Börse gelistete Kunsthandelsgesellschaft in Europa. Mit derzeit vier Geschäftsbereichen und einem Team aus Kunst-, Finanz- und Digital Experten betreut das Unternehmen Kunden auf der ganzen Welt. Im Fokus des Unternehmens stehen dabei der Handel von Werken international renommierter Künstler des 20. und 21. Jahrhunderts wie Pablo Picasso, Henri Matisse, Edvard Munch, Emil Nolde, Ernst Ludwig Kirchner, Wassily Kandinsky, Andy Warhol, Gerhard Richter, Joseph Beuys, Ai Weiwei Damien Hirst und Robert Longo.

Die Weng Fine Art konzentriert sich auf das Business-to-Business-Geschäft und beliefert die großen internationalen Auktionshäuser sowie namhafte Händler und Galerien. Mit ihrer Schweizer Tochtergesellschaft ArtXX AG betreibt die WFA unter der Marke "Weng Contemporary" ein E-Commerce-Geschäft für limitierte serielle Kunstwerke der wichtigsten zeitgenössischen Künstler. Die Weng Fine Art ist zudem der größte Aktionär der Artnet AG, dem weltweit führenden Daten- und Informationsanbieter für den Kunstmarkt.

Zusammen mit Partnern aus der Finanz- und Technologieindustrie beteiligt sich die WFA auch an der Entwicklung des digitalen Kunstmarkts auf Basis der Blockchain-Technologie, um den Zugang für Sammler und Investoren zum Kunstmarkt zu erleichtern und Transparenz für Kunst als Anlageklasse zu schaffen. Weitere Informationen unter: www.wengfineart.com

