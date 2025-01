© Foto: Abbie Parr - AP

Nvidia präsentiert auf der Technikmesse CES in Las Vegas seine neuesten Innovationen: Darunter KI in Gaming-Grafikkarten und einen KI-Desktop-PC. Die Aktie setzt derweil ihren Höhenflug fort. Nvidia-CEO Jensen Huang präsentierte auf der Technikmesse CES in Las Vegas eine beeindruckende Palette neuer Chips, Software und Services. Das Ziel: Nvidias Führungsrolle im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) weiter auszubauen. In seiner Präsentation zeichnete Huang eine Zukunftsvision, in der künstliche Intelligenz (KI) das Rückgrat bildet und die von humanoiden Robotern, automatisierten Fabriken und selbstfahrenden Fahrzeugen geprägt ist, berichtet der US-Nachrichtensender Bloomberg. Die …