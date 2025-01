© Foto: Eugene Hoshiko - AP

Trotz des Vetos von US-Präsident Biden will der CEO von Nippon Steel an der Übernahme von US Steel festhalten. Beide Unternehmen klagen gegen die noch amtierende US-Regierung. Die Hintergründe. Der japanische Stahlriese Nippon Steel hat am Dienstag bekräftigt, dass er trotz der Blockade durch die Biden-Administration an der Übernahme von U.S. Steel festhält. Dies geschah einen Tag, nachdem das Unternehmen gemeinsam mit U.S. Steel Klage gegen Bidens Entscheidung eingereicht hatte, die 14,9 Milliarden US-Dollar schwere Fusion zu verhindern. Auf einer Pressekonferenz betonte Nippon Steels CEO Eiji Hashimoto: "Es gibt keinen Grund aufzugeben. Wir können diese Entscheidung nicht akzeptieren". …