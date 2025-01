Die Jenoptik-Aktie verzeichnete am Montag eine bemerkenswerte Performance an der Frankfurter Börse mit einem signifikanten Kursanstieg von über 5 Prozent. Im XETRA-Handel kletterte der Kurs auf ein Tageshoch von 23,20 EUR, nachdem das Papier bei 22,12 EUR in den Handel gestartet war. Besonders beachtenswert ist das hohe Handelsvolumen von über 108.000 gehandelten Aktien, was auf ein gesteigertes Anlegerinteresse hindeutet. Diese positive Entwicklung könnte den Durchbruch aus der seit Oktober anhaltenden Seitwärtsbewegung signalisieren.

Analysten bleiben optimistisch

Die Experten sehen weiterhin erhebliches Potenzial für den Technologiekonzern aus Jena. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 31,80 EUR liegt die Einschätzung deutlich über dem aktuellen Kursniveau. Die positive Geschäftsentwicklung spiegelt sich auch in den jüngsten Quartalszahlen wider, die einen Umsatzanstieg auf 274,31 Millionen EUR und eine Verbesserung des Gewinns je Aktie auf 0,46 EUR zeigen. Für das Geschäftsjahr 2024 wird zudem eine höhere Dividende von 0,418 EUR erwartet.

