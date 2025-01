Die Adidas-Aktie verzeichnet einen bemerkenswerten Aufschwung und legte im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 244,80 EUR zu. Diese positive Entwicklung unterstreicht die erfolgreiche Trendwende des Sportartikelherstellers aus Herzogenaurach, der sich in den vergangenen Monaten deutlich von der Konkurrenz absetzen konnte. Besonders erfreulich für Anleger ist die Tatsache, dass das Unternehmen im dritten Quartal 2024 einen signifikanten Gewinnsprung verzeichnete - das Ergebnis je Aktie stieg auf 2,48 EUR, während der Umsatz um 7,32 Prozent auf 6,44 Milliarden EUR wuchs.

Optimistische Zukunftsaussichten

Die Perspektiven für 2025 gestalten sich äußerst vielversprechend. Nach einer Phase erheblicher Marktanteilsverluste deutet die aktuelle Geschäftsdynamik auf eine nachhaltige Erholung hin. Analysten prognostizieren eine Fortsetzung des Wachstumskurses in den kommenden zwei Jahren, was sich auch in der deutlichen Anhebung des Kursziels auf 300 Euro widerspiegelt. Die erwartete Dividende für das laufende Jahr liegt bei 1,43 EUR je Aktie, was das gestiegene Vertrauen in die Geschäftsentwicklung unterstreicht.

