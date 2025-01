FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Alstom vor Zahlen für das dritte Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Geschäftsdynamik dürfte er schwach gewesen sein, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Da die Entwicklung über die Quartale hinweg aber grundsätzlich auch mal stärker schwanke, sei das nicht der Beginn eines schwächeren Trends. Das Schlussquartal sollte wieder stärker verlaufen./mis/zbVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2025 / 07:48 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0010220475