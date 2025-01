DJ Kion, Nvidia, Accenture mit KI-Lieferketten-Optimierung - Kion-Aktie +9%

DOW JONES--Kion hat zusammen mit Accenture und Nvidia-Software eine Verbesserung für Lieferketten mit KI-gestützten Robotern und "digitalen Zwillingen" erarbeitet und diese nach eigenen Angaben auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas vorgestellt.

Die Kion-Aktie notierte in der ersten Handelsstunde 9,4 Prozent im Plus, in der Spitze hatte sie gut 10 Prozent zugelegt.

Wie der Hersteller von Flurförderzeugen wie Gabelstaplern und Lagertechnikgeräten mitteilte, haben die drei Unternehmen auf der CES 2025 mit Hilfe von Nvidias hochentwickelten KI- und Simulationstechnologien präsentiert, wie Firmen "den idealen Zuschnitt für neu einzurichtende Warenlager ermitteln und bestehende Lager kontinuierlich verbessern" können. Genutzt wurde dafür Mega, eine Blaupause für digitale Zwillinge industrieller Anwendungen im Nvidia Omniverse. Mit Hilfe der digitalen Zwillinge könnten Unternehmenskunden die effizienteste und sicherste Konfiguration für ihr Warenlager ermitteln, ohne dass sie dafür den laufenden Betrieb für Tests unterbrechen müssen. Der von Kion und Accenture konzipierte "digitale Zwilling" nutze physische KI-Modelle. Laut Mitteilung lassen sich so intelligente Warenlager und Lieferketten mit automatisierten Gabelstaplern, smarten Kameras sowie Automatisierungs- und Robotiklösungen fortlaufend optimieren.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/brb

(END) Dow Jones Newswires

January 07, 2025 03:53 ET (08:53 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.