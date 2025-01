Die Ölpreise haben sich in den letzten Monaten abgeschwächt, wobei der Preis von WTI unter 70 USD fiel, bevor er sich um 74 USD stabilisierte. Gleichzeitig ist der US-Dollar von 1,12 auf 1,03 EUR/USD gestiegen. Der Nettoeffekt dieser beiden divergierenden Trends auf die Schätzungen der Deutsche Rohstoff hebt sich fast auf. Das Unternehmen hat Ende 2024 seine Aktivitäten gestrafft, indem es die Flächen von Bright Rock Energy auf 1876 Resources übertrug, Minderheitsbeteiligungen erwarb und seine 85%ige Beteiligung an der Prime Lithium AG verkaufte, um sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren. Darüber hinaus verbesserte die Deutsche Rohstoff ihre Finanzlage durch die vollständige Rückzahlung einer Anleihe in Höhe von EUR 20,5 Mio. und den Abschluss des Aktienrückkaufprogramms, wodurch die Anzahl der ausstehenden Aktien um 2,2% reduziert wurde. Mit einem 25E EV/EBITDA von 2,2x und einem KGV von 4,4x stellt das Unternehmen eine überzeugende Investitionsmöglichkeit mit einem Abschlag von 50% gegenüber den Wettbewerbern dar. mwb researchs Analysten bekräftigen ihr KAUFEN-Rating mit einem Kursziel von EUR 50,40. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Deutsche%20Rohstoff%20AG