Die neue Elektroauto-Marke Afeela von Sony und Honda hat ihr erstes Modell in den USA in den Startlöchern. Für ihre E-Limousine Afeela 1 rufen die Hersteller in den Vereinigten Staaten stattliche Preise ab 89.900 US-Dollar auf. Auch technische Details sind nun publik. Genau vor zwei Jahren rückte Sony Honda Mobility (SHM) die erste Studie seiner E-Limousine auf der CES in Las Vegas ins Rampenlicht. Bei Sony Honda Mobility handelt es sich um das Elektroauto-Joint-Venture ...

