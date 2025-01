NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Analyst Toby Ogg geht in einer am Dienstag vorliegenden Studie davon aus, dass der SAP-Kurs im besten Fall auf Mehrjahressicht sogar 425 Euro erreichen könne. Grundlage wäre eine Beschleunigung des Umsatzwachstums auf 15 Prozent pro Jahr sowie eine operative Gewinnmarge (bereinigte Ebit-Marge) von rund 35 Prozent im Jahr 2028./mis/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2025 / 19:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007164600