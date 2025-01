Rimbach - In Rimbach im südhessischen Landkreis Bergstraße ist es am Dienstag zu einer Geiselnahme in einer Bank gekommen.Ein Mann sei am Morgen gegen 8 Uhr in die Filiale eingedrungen und halte sich dort derzeit mit mindestens einer Person auf, die er gegen ihren Willen dort festhalte, teilte die Polizei mit. Man sei mit einer Vielzahl an Polizisten vor Ort. Darunter sind auch spezialisierte Einsatzkräfte.Der Bereich um die Filiale wurde abgesperrt. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt. Die "Bild" berichtet unterdessen, dass SEK-Beamte das Gebäude umstellt hätten. Der Zeitung zufolge soll der Mann mit einem Messer bewaffnet sein und eine Frau als Geisel genommen haben.