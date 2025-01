Die DEFI Technologies-Aktie hat in den letzten Monaten eine beeindruckende Rallye hingelegt. Jetzt hat das kanadische Fintech-Unternehmen ein rekordträchtiges Firmen-Update veröffentlicht, das auf eine Fortsetzung des kometenhaften Aufstiegs hindeuten könnte. Hat die Krypto-Aktie trotz der jüngsten Kursgewinne noch weiteres Potenzial? Rekord bei verwalteten Vermögen Am Montag hat DEFI eine Reihe neuer Meilensteine bekanntgegeben. Wie es in dem Monats-Update ...

