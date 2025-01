FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 07.01.2025 - 11.00 am- DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES EUROPEAN STOCKS TO 'OVERWEIGHT' VS US STOCKS- BARCLAYS CUTS TAYLOR WIMPEY TO 'EQUAL WEIGHT' (OW) - PRICE TARGET 142 (174) PENCE - BERENBERG CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 230 (265) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 4000 (4250) PENCE - 'OUTPERFORM' - BERNSTEIN RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 625 (620) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BERNSTEIN RAISES IAG PENCE PRICE TARGET TO 330 (270) PENCE - 'OUTPERFORM' - BOFA REINITIATES JD SPORTS FASHION WITH 'BUY' - CITIGROUP CUTS AJ BELL TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 390 (450) PENCE - CITIGROUP RAISES IAG PENCE PRICE TARGET TO 375 (245) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS PENNON GROUP TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 530 (600) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2020 (1970) PENCE - 'SELL' - EXANE BNP CUTS MONDI PLC TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 1250 (1430) PENCE - INVESTEC REINITIATES MITIE GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 155 PENCE - JPMORGAN CUTS WPP PRICE TARGET TO 960 (1040) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX STARTS BRITISH LAND WITH 'BUY' - PRICE TARGET 440 PENCE - KEPLER CHEUVREUX STARTS DERWENT LONDON WITH 'HOLD' - KEPLER CHEUVREUX STARTS LAND SECURITIES WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 640 PENCE - KEPLER CHEUVREUX STARTS LONDONMETRIC PROPERTY WITH 'BUY' - PRICE TARGET 240 PENCE - MORGAN STANLEY RAISES SHELL TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL-W) - PRICE TARGET 3070 (2560) PENCE - UBS CUTS VISTRY PRICE TARGET TO 495 (605) PENCE - 'SELL'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob