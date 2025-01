NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Sartorius von 295 auf 275 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Laborausrüster befinde sich weiterhin in einer Phase der Normalisierung der Geschäftstätigkeit, schrieb Analyst Charles Weston in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Daher habe er die Schätzungen gesenkt, bewege sich damit aber weiterhin etwas über dem Konsens./mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2025 / 00:45 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2025 / 19:14 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007165631