Erstmals ist in den USA ein Mensch nach einer Infektion mit dem Vogelgrippe-Virus H5N1 gestorben. Dementsprechend gefragt ist auch heute die Aktie von CureVac. In den vergangenen Tagen stand CureVac bereits im Blickfeld, nachdem bekannt wurde, dass man seinen Fokus nun wieder auf die eigene Forschung legt.Ein Bewohner des Bundesstaats Louisiana ist zuletzt an einer Vogelgrippe-Infektion gestorben. Wie die Gesundheitsbehörde des Bundesstaats mitteilte, handelte sich sich um einen Patienten, der älter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...