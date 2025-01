Die Summe liegt leicht über den Erlösen des Vorjahres in Höhe von 18,4 Milliarden Euro. Das Geld fließt wieder vollständig in den Klima- und Transformationsfonds (KTF). Deutschland hat 2024 rund 18,5 Milliarden Euro aus dem europäischen und dem nationalen Emissionshandel eingenommen. Das teilte die Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt) im Umweltbundesamt (UBA) am Dienstag mit. Nach den 18,4 Milliarden Euro des Jahres 2023 und den 13 Milliarden Euro des Jahres 2022 ist das ein neuer Rekordwert. Das Geld fließt wieder vollständig in den Klima- und Transformationsfonds (KTF), der als Finanzierungsinstrument ...

