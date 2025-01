Rimbach - Die Geiselnahme in einer Bankfiliale in Rimbach im südhessischen Landkreis Bergstraße ist am Dienstag unblutig beendet worden.Der 36-jährige Tatverdächtige sei von Spezialkräften gegen 11 Uhr widerstandslos festgenommen worden, teilte die Polizei am Mittag mit. Die von ihm zwischenzeitlich festgehaltene 21-jährige Bankmitarbeiterin ist demnach körperlich unversehrt und befand sich zunächst noch in polizeilicher Obhut und Betreuung.Der Täter hatte sich am Morgen gegen 8 Uhr Zutritt in die Bank verschafft. Dort soll er nach derzeitigem Kenntnisstand die Bankmitarbeiterin mit einem Werkzeug bedroht und sie gegen ihren Willen festgehalten haben. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen dauern noch an.