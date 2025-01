© Foto: Andrej Sokolow/dpa

Chip-Hersteller Nvidia geht zahlreiche Kooperationen mit der Automobilindustrie ein. Darunter ist auch ein deutscher Zulieferer.Selbstfahrende Robotaxis, gesteuert von der KI, angetrieben durch Nvidia-Chips. So könnte sich Jen-Hsun Huang die Zukunft sicherlich gut vorstellen. Uber und Aurora haben eine strategische Partnerschaft mit Nvidia geschlossen, um die Entwicklung von KI-unterstützter Technologie für autonomes Fahren zu beschleunigen. Für viele vielleicht überraschend: auch der deutsche Zulieferer Continental ist mit an Bord. Aurora, Continental und Nvidia wollen autonome Lkw in großem Stil auf die Straße bringen. Die Unternehmen nutzen das nächste DRIVE Thor System-on-a-Chip und …