Die meistgehandelten Produkte: Volkswagen und Xpeng verstärken Partnerschaft!

Der DAX® hat zu Beginn der Woche die Marke von 20.000 Punkten wieder deutlich eingeholt. Heute notiert er rund 0,8 Prozent höher bei 20.290 Punkten. Auch das Handelsvolumen stieg wieder auf Vorweihnachtszeit-Niveau. Gestern legte der deutsche Leitindex ein Auf und Ab ein, geprägt von Tech- und Autowerten. Zu den meistgehandelten Produkten gehören heute Call-Optionsscheine auf Taiwan Semiconductor Manufacturing.

TSMC konnte im dritten Quartal 2024 einen Nettoumsatzanstieg von 39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen. Den Hauptumsatz macht der Chiphersteller in Nordamerika mit einem Anteil von mehr als 70 Prozent. Die weiter anhaltende Euphorie um Künstliche Intelligenz lässt die Nachfrage weiter ansteigen. Im NYSE-Handel stieg das Papier gestern um fast 5,5 Prozent nach oben auf mehr als 220 USD. Auch Call-Optionsscheine auf Volkswagen stehen im Blickpunkt der Anleger. Die Aktie des Wolfsburger Automobilkonzerns verzeichnete gestern einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse. Das Papier stieg bis auf 91,04 EUR. Auch heute notiert die Aktie leicht höher. Trotz den jüngsten Herausforderungen zeigt sich der Autohersteller hartnäckig. VW und Xpeng haben eine weitere Partnerschaft abgeschlossen. Zu dem Plan von gemeinsamen Elektorautomodellen 2026 kommt nun auch eine Zusammenarbeit im Ladeinfrastruktur-Bereich hinzu. Dabei werden die jeweiligen Ladesäulen für die Kunden des anderen geöffnet und der Bau von neuen, ultraschnellen Ladesäulen ist geplant. Bei den Anlegern kamen diese Nachrichten sehr gut an. Auch Long Faktor-Optionsscheine auf Novo-Nordisk sind wieder stark gefragt. Kurz nach Weihnachten, nach der Veröffentlichung wenig überzeugender Studiendaten, geriet die Aktie massiv unter Druck. Auch gestern geriet das Papier wieder unter Druck. Grund waren skeptische Analysteneinschätzungen. Die Aktie fiel heute weiter um kanpp 1,7 Prozent.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD818V 13,32 20253,00 Punkte 18929,48 Punkte 15,05 Open End DAX® Put UG1G7Z 1,30 20266,00 Punkte 20319,65 Punkte 161,53 Open End LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Call HR363C 17,97 638,10 EUR 460,69 EUR 3,54 Open End DAX® Put HD2SST 0,38 20266,00 Punkte 20602,67 Punkte 42,45 Open End Wacker Chemie AG Call UG0V2M 1,00 71,24 EUR 61,49 EUR 7,07 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.01.2025; 11:15 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Omega Letzter Bewertungstag DAX® Call UG1NKX 6,43 20233,13 Punkte 19900,00 Punkte 20,75 14.02.2025 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Call HD6LE3 4,90 220,075 USD 180,00 USD 4,37 18.06.2025 DAX® Put UG0CXT 1,02 20272,50 Punkte 18300,00 Punkte 22,47 21.03.2025 Rheinmetall AG Call HD466L 1,96 616,80 EUR 700,00 EUR 9,21 19.03.2025 Volkswagen AG Vz. Call UG0N7T 1,08 89,38 EUR 80,00 EUR 7,14 19.02.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.01.2025; 11:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Novo-Nordisk AS Long HD7HLF 1,97 84,555 USD 56,70 USD 3 Open End DAX® Long HD1GPF 0,87 20280,66 Punkte 19410,72 Punkte 25 Open End DAX® Short HD9DHW 0,56 20274,50 Punkte 21024,82 Punkte -25 Open End DAX® Short HD8RSA 0,60 20274,50 Punkte 21227,00 Punkte -20 Open End Amazon.com Inc. Long HD338H 12,95 226,995 USD 182,13 USD 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.01.2025; 11:40 Uhr;

