Ahrensburg/Las Vegas (ots) -Zusammenfassung- Helios 16 AI & Helios 18 AI: Gaming-Notebooks mit Intel® Core Ultra 9 Prozessor, NVIDIA® RTX 50 GPUs. OLED- und Mini-LED-Displays, MagKey 4.0-Schaltern und 6th Gen AeroBlade 3D-Lüftern mit 0,05 mm Lüfterblättern.- Helios Neo 16S AI: Schlankes 19,9-mm-Design mit Intel® Core Ultra 9 Prozessor und NVIDIA® RTX GPU. OLED-Display mit brillanter 240 Hz Bildwiederholrate für beeindruckende Gaming-Qualität.- Predator XB323QX: 31,5 Zoll (80,01 cm) 5K-Monitor mit NVIDIA® G-SYNC® Pulsar-Technologie. Bis zu 288Hz (mit DFR-Funktion) Bildwiederholrate und lebendige Farbdarstellung für ein immersives Gaming-Erlebnis.Acer hat in Las Vegas umfangreiche Updates seiner Predator-Gaming-Notebooks vorgestellt, darunter die Flaggschiffe Predator Helios 16 AI und Helios 18 AI sowie das Mittelklasse Gaming Notebook Predator Helios Neo 16S AI, welches besonders durch das neue schlankere Chassis auffällt - ohne Kompromisse in der Performance.Alle Modelle bieten maximale Leistung mit Intel® Core Ultra 9 275HX Prozessoren und NVIDIA® RTX 50 GPUs. Angetrieben durch NVIDIA Blackwell bringen die GPUs maximale Leistungsfähigkeit für Gamer und Content-Creator. Ausgestattet mit der neusten AI-Technologie, bringen die RTX 50 GPUs ein ganz neues Level an Grafikqualität. Durch NVIDIA® DLSS 4 verbessert sich nicht nur die Grafikleistung, sondern auch die Geschwindigkeit bei der Generierung von AI-Bilder, sondern auch bei der Erstellung von Content durch NVIDIA® Studio. RTX-AI PCs unterstützen die neusten NIM-Anwendungen die es Entwicklern oder Profinutzern ermöglichen AI-Assistenten, Produktivitäts-Plugins und effiziente Workflows zur Contenterstellung zu programmieren. 6th Gen AeroBlade 3D-Lüfter und austauschbare mechanische MagKey 4.0-Schalter sorgen für Kühlung und ein angenehmes Tastengefühl.Beide Produktreihen werden zudem mit OLED und Mini-LED Displays erweitert, die für beeindruckende visuelle Qualität sorgen. Käufer erhalten außerdem für drei Monate den PC Game Pass inklusive EA Play mit Zugang zu einer umfangreichen Auswahl an Top-Games und damit Zugang zu den neusten Spielehighlights wie Call of Duty: Black Ops 6, Indiana Jones und der Große Kreis oder Ara: History Untold.Zusätzlich wird der Predator XB323QX Gaming-Monitor präsentiert. Sein 31,5 Zoll (80,01 cm) großes 5K-Display mit NVIDIA® G-SYNC® Pulsar-Technologie liefert herausragende Bildklarheit und flüssiges Gameplay.Predator Helios 16 AI und Predator Helios 18 AI Gaming-NotebooksDie neuen Predator-Notebooks Helios 16 AI (PH16-73) und Helios 18 AI (PH18-73) setzen neue Maßstäbe für Gaming- und High-Performance-Notebooks. Entwickelt für Gamer, Early Adopter und Technikliebhaber bieten sie die neuesten Prozessoren, GPUs, innovative Kühllösungen und brillante Displays. Das Helios 16 AI vereint Mobilität und Leistung und eignet sich perfekt für Spieler und Profis, die ein kompaktes, aber leistungsstarkes Notebook suchen, welches sich leicht zu Turnieren, LAN-Sessions oder zur Arbeit mitnehmen lässt. Für Hardcore-Gamer und anspruchsvolle Anwender bietet das Helios 18 AI Desktop-ähnliche Leistung, einen größeren Bildschirm und ein immersives Spielerlebnis, das auch über Gaming hinaus beeindruckt.Beide Geräte sind in der Maximalkonfiguration mit einem Intel® Core Ultra 9 Prozessor 275HX ausgestattet, der dank integrierter NPU durch AI beschleunigte Leistung liefert. Zusammen mit der NVIDIA® GeForce RTX 5090 Notebook GPU und der neusten DLSS-Technologie garantieren sie hochklassige grafische Qualität und flüssiges Gameplay. Zusätzlich erweitert die NVIDIA® GeForce RTX 5090 Notebook GPU die Notebooks um über 150 optimierte AI-Apps. NVIDIAs GPUs und RTX Tensor Cores beschleunigen AI-Anwendungen wie die neusten LLMs und AI zur Erstellung generativer Inhalte. Der Helios 16 AI bietet bis zu 64 GB RAM und 4 TB PCIe Gen 5 Speicher, während der Helios 18 AI mit bis zu 128 GB RAM und 6 TB PCIe Gen 5 Speicher noch mehr Kapazität für Spiele, Fotos und Videos bereitstellt.Die 6th Gen AeroBlade 3D Metalllüfter, die mit 0,05 mm weltweit dünnsten(1) Lüfterblätter, verbessern den Luftstrom um 20 Prozent(2) im Vergleich zu Plastiklüftern. Flüssigmetall-Wärmeleitpaste und Vektor-Heatpipes unterstützen zusätzlich die Temperaturkontrolle und stellen sicher, dass selbst unter Volllast Höchstleistungen erbracht werden können.Die Displays der Helios-Serie bieten kristallklare, helle und lebendige Bilder für Gaming und Entertainment. Das Helios 16 AI verfügt über ein OLED-WQXGA-Display (2.560 x 1.600) mit einer blitzschnellen Bildwiederholrate von 240 Hz. Das Helios 18 AI ist mit einem 4K Mini-LED-Display ausgestattet, das 120 Hz, eine maximale Helligkeit von 1.000 nits und eine Dual-Mode-Display-Funktion(3) bietet. Diese ermöglicht über PredatorSense einen nahtlosen Wechsel zur FHD-Auflösung bei 240 Hz. Beide Modelle sind mit NVIDIA® Advanced Optimus und einem MUX-Switch ausgestattet, um die bestmögliche Performance aus der Hardware herauszuholen. Außerdem unterstützen sie NVIDIA G-SYNC Technologie.Auch die Bedienung ist auf Präzision ausgelegt: Die RGB-Tastaturen sind mit den mechanischen MagKey 4.0-Schaltern ausgestattet, die für WASD- und Pfeiltasten einen Tastenhub von nur 0,3 mm bieten und schnellere, präzisere Eingaben ermöglichen. Das neue Gehäuse-Design beeindruckt mit dynamischer RGB-Beleuchtung auf dem Deckel, entlang des Rahmens und der Handballenauflage und setzt damit auch optisch neue Akzente.Mit der neuesten Version der PredatorSense Utility App behalten Nutzer die volle Kontrolle über Leistung, Lüftergeschwindigkeit und Beleuchtung. Darüber hinaus ermöglicht die Experience Zone den Zugriff auf AI-gestützte Funktionen wie Acer PurifiedView 2.0, Acer PurifiedVoice 2.0 und das neue Acer ProCam, welches automatisch Gameplay-Highlights erkennt und aufzeichnet. DTS® X Ultra sorgt für erstklassigen Sound, unterstützt durch vier Lautsprecher beim Helios 16 AI und sechs Lautsprecher beim Helios 18 AI. Außerdem bieten die Geräte modernste Konnektivitätsoptionen wie Intel® Killer Wi-Fi 7, Ethernet E5000B und zwei Thunderbolt 5-Anschlüsse. Im Paket sind zudem drei Monate PC Game Pass, inklusive EA Play enthalten.Predator Helios Neo 16S AI NotebookDas nagelneue Predator Helios Neo 16S AI (PHN16S-71) bringt die perfekte Kombination aus Performance und einem schlanken, eleganten Design mit einer Bauhöhe von weniger als 19,9 mm. Damit ist es besonders geeignet für Gamer und Kreative, die ein vielseitiges Gerät mit hoher Leistung zu einem erschwinglichen Preis suchen.Wie die anderen Geräte aus der Helios-Serie setzt das Helios Neo 16S AI auf modernste Technologien. Es ist mit einem Intel® Core Ultra 9 Prozessor 275HX ausgestattet, der dank integrierter NPU für bessere AI-Leistung und zudem schnelleres Gaming sorgt. Ergänzt wird dies durch die neue NVIDIA® GeForce RTX 5070 Ti Notebook GPU, die AI-Performance mit der neusten DLSS Technologie unterstützt und so für erhöhte Leistung, Bildqualität und Responsivität sorgt. Mit Unterstützung für bis zu 64 GB RAM und 2 TB Speicherplatz erfüllt das Gerät die Anforderungen von anspruchsvollen Spielen und kreativen Anwendungen.Das brillante OLED WQXGA-Display beeindruckt mit einer schnellen Bildwiederholrate von 240 Hz, einer 100-prozentigen Abdeckung des DCI-P3-Farbraums und einer außergewöhnlichen Farbgenauigkeit. Unterstützt durch NVIDIA® G-SYNC® Technologie, NVIDIA® Advanced Optimus und einen MUX Switch, bietet das Display ein erstklassiges visuelles Erlebnis für Gaming und kreative Projekte.Für optimale Kühlung sorgen die fortschrittliche 5th Gen AeroBlade-Technologie und Flüssigmetall-Wärmeleitpaste, die die Wärmeableitung der CPU maximieren und eine zuverlässige Leistung unter hoher Belastung gewährleisten. Die PredatorSense App ermöglicht in Echtzeit die Kontrolle über Leistung, Lüftergeschwindigkeit und andere Systemeinstellungen. Die Experience Zone bietet Zugang zu AI-gestützten Funktionen, die das Spielerlebnis weiter optimieren.Predator XB323QX - 5K-Kraftpaket-MonitorFür Spieler, die ein intensives und flüssiges Spielerlebnis suchen, präsentiert Acer den Predator XB323QX Gaming-Monitor. Mit einem 31,5 Zoll (80,01 cm) 5K-IPS-Display, einer Bildwiederholrate von 144 Hz und einer ultraschnellen Reaktionszeit von 0,5 ms (GTG) setzt er neue Maßstäbe für visuelle Klarheit und Reaktionszeit. Zusätzlich verfügt der Monitor über DFR (Dynamic Frequency and Resolution). Dadurch können bis zu 288Hz in WQHD-Auflösung ausgegeben werden. Dank der fortschrittlichen NVIDIA® G-SYNC® Pulsar-Technologie bietet er butterweiche Action und vierfach effektivere Bewegungsklarheit - ideal für anspruchsvolle Gamer. Darüber hinaus bietet der Monitor ein Panel mit echter 10-Bit-Farbtiefe für Kinoreife Bilder und lebendige Farben sowie Unterstützung für 95 Prozent DCI-P3 oder 99 Prozent sRGB Farbraum. DisplayPort 1.4 sowie zwei HDMI 2.1 Anschlüsse bieten zudem eine hohe Anschlussvielfalt für alle gängigen Geräte.Der Monitor ist ergonomisch anpassbar: Er lässt sich neigen, schwenken und in der Höhe verstellen, um den perfekten Blickwinkel für jede Umgebung zu garantieren. Für platzsparende Setups kann er auch an der Wand montiert werden. Die integrierten 2-W-Lautsprecher sorgen für klaren Sound, während das Acer Display-Widget eine intuitive Steuerung und einfache Kalibrierung ermöglicht.Preise und VerfügbarkeitenDer Predator Helios 16 AI (PH16-73) ist voraussichtlich ab Ende Q2 verfügbar.Der Predator Helios 18 AI (PH18-73) ist voraussichtlich ab Ende Q2 verfügbar.Der Predator XB323QX ist voraussichtlich ab Ende Q3 verfügbar.Preise werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.(1) Basierend auf internen Untersuchungen von Acer (Stand: November 2024). Der Anspruch bezieht sich auf den dünnsten Lüfterflügel für Laptops, der 0,05 mm misst. Patent anhängig/im Besitz von Acer Inc.(2) Die angegebene Leistung basiert auf Tests, die von einem spezialisierten Dritten durchgeführt wurden. Die tatsächlichen Leistungsergebnisse können je nach Modell, Spezifikationen und Region abweichen. 