New York - An den US-Börsen haben die Anleger dem Dow Jones Industrial am Dienstag zum Auftakt eher den Vorzug gegeben. Nach zuletzt zwei Gewinntagen verblasste die Rally der Technologiebörse Nasdaq, zumal die Nvidia -Aktien auf Rekordniveau ihre Gewinne nicht richtig verteidigen konnten. Mit einem Gewinn von 0,08 Prozent auf 21.576 Punkte hielt sich der Nasdaq 100 zuletzt aber knapp im Plus. Der stärker von Standardwerten geprägte Leitindex Dow ...

Den vollständigen Artikel lesen ...