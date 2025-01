Seit einer gefühlten Ewigkeit geht es mit der Nel ASA-Aktie zuverlässig in die Tiefe und erst vor Kurzem schlug das Papier mal wieder auf einem neuen Mehr-Jahres-Tief auf. Umso erfreulicher ist es, wenn etwas Abwechslung in die Sache kommt. Genau das ließ sich im Handel am Montag beobachten.Neuigkeiten hatte Nel ASA (NO0010081235) zwar nicht auf Lager. Doch frische Vorgaben für Steuererleichterungen in den USA reichten aus, um den gesamten Wasserstoffsektor in die Höhe zu hieven. Zunächst profitierten davon vor allem Titel aus Nordamerika. Im ...

