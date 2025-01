Der neuseeländische Dollar (NZD) dürfte vorerst in einer Bandbreite von 0,5590/0,5705 gehandelt werden, so die Devisenanalysten der UOB Group, Quek Ser Leang und Lee Sue Ann. NZD ist in eine Konsolidierungsphase eingetreten 24 STUNDEN SICHT: "Gestern schwankte der NZD zwischen 0,5612 und 0,5685 und schloss bei 0,5644 (+0,56%). Die Kursentwicklung ist ...

