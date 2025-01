Zürich - In den fünf grössten Büromärkten der Schweiz - Zürich, Genf, Bern, Basel und Lausanne - hat sich das Angebot an verfügbaren Büroflächen im Vergleich zum Vorjahr um 9 % erhöht und beträgt per Ende 2024 neu 995'500 m2, wie die neue Studie zum Büromarkt in der Schweiz von Jones Lang LaSalle (JLL) zeigt. Damit nahm in den letzten Jahren das Büroangebot nahezu stetig zu. Seit Ende 2019, als Homeoffice vielerorts noch ein Schattendasein fristete, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...