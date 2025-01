Nebius AI positioniert sich als Anbieter von Cloud-Infrastruktur und Lösungen im Bereich künstlicher Intelligenz. Das Unternehmen kauft Grafikprozessoren (GPUs) und vermietet diese an Kunden - ein vergleichsweise simples Geschäftsmodell, das jedoch von der stark wachsenden Nachfrage nach Rechenleistung profitiert. Kernpunkte des Geschäftsmodells: Ein besonderer Vorteil liegt in den engen Beziehungen zu NVIDIA, dem führenden Anbieter von KI-Hardware, der kürzlich zusammen mit dem US-Investor Accel in Nebius AI investiert hat. Chancen und Wachstumsprognosen Nebius AI profitiert vom aktuellen Hype um KI und wird von Anlegern als ein sogenannter "Pure Play" in diesem Bereich betrachtet. Anders als große Konzerne wie Google oder AWS, die vielfältige Geschäftsbereiche abdecken, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...