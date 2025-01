Die SAP-Aktie hat am Dienstag bei 244,45 Euro das Allzeithoch markiert. Rückenwind verlieh ein Kommentar von JPMorgan. Der mit 15 Prozent am höchsten gewichtete DAX-Konzern kommt nun auf einen Börsenwert von 282 Milliarden Euro - Platz 1 in Deutschland. Anleger der ersten Stunde liegen weit vorne. Ebenso wie AKTIONÄR-Leser. Das wurde aus 1.000 Euro.SAP (Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung) ging am 4. November 1988 an die Frankfurter Börse. Das Unternehmen, 1972 in Walldorf ...

