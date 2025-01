dormakaba Holding AG / Schlagwort(e): Vereinbarung

dormakaba schliesst Veräusserung seines Subsahara-Afrika Geschäfts und Konsolidierung der Standorte in Montreal ab



Rümlang, 7. Januar 2025 - dormakaba hat den zuvor angekündigten Verkauf der südafrikanischen Gesellschaft dormakaba South Africa (Pty) Ltd. an das lokale Management mit Wirkung zum 31. Dezember 2024 erfolgreich abgeschlossen. Das von dormakaba veräusserte Subsahara-Afrika Geschäft wird unter neuer Eigentümerschaft weitergeführt und als exklusiver dormakaba Partner in der Region agieren. Im Zuge der Konsolidierung seiner Standorte in Montreal (Kanada) hat dormakaba Ende Dezember 2024 seinen früheren Produktions- und Entwicklungsstandort verkauft. Das Unternehmen setzt seine Geschäftstätigkeit von dem bereits bekanntgegebenen neuen Hub mit einer neuen Produktionsstätte in Montreal aus fort. Über die finanziellen Bedingungen beider abgeschlossenen Transaktionen haben die jeweils beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart. Damit setzt dormakaba seine Strategie weiter erfolgreich um und konzentriert sich darauf, Komplexität zu reduzieren, die Performance zu erhöhen, sowie die Innovation und das Wachstum voranzutreiben. Disclaimer Diese Kommunikation kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, einschliesslich, aber nicht nur solche, die die Wörter «glaubt», «angenommen», «erwartet» oder Formulierungen ähnlicher Art verwenden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung des Unternehmens wider beinhalten Risiken und Unsicherheiten und sind auf der Grundlage von Annahmen und Erwartungen getroffen werden, die das Unternehmen derzeit für angemessen hält, sich jedoch als falsch erweisen können. Diese Aussagen sind mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten, da sie naturgemäss bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die ausserhalb der Kontrolle des Unternehmens und des Konzerns liegen, was zu erheblichen Unterschieden führen kann zwischen den tatsächlichen zukünftigen Ergebnissen, der finanziellen Lage, der Entwicklung oder Leistung des Unternehmens oder des Konzerns einerseits, und denjenigen, die in solchen Seite 3 / 3 dormakaba Holding AG l Hofwisenstrasse 24, 8153 Rümlang, Switzerland l P: +41 44 818 90 11 l www.dormakabagroup.com Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden andererseits. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen weiterhin zu melden, zu aktualisieren oder anderweitig zu überprüfen oder sie an neue Informationen oder zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, ausser soweit durch geltendes Recht oder Vorschriften vorgeschrieben. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die zukünftige. Diese Kommunikation stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Verkauf oder Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar. dormakaba®, dorma+kaba®, Kaba®, Dorma®, Ilco®, LEGIC®, Silca®, BEST® etc. sind geschützte Marken der dormakaba Gruppe. Aufgrund länderspezifischer Beschränkungen oder Marketingüberlegungen sind einige Produkte und Systeme der dormakaba Gruppe möglicherweise nicht in allen Märkten erhältlich.



