Im Plus liegt aktuell die First Solar-Aktie . Der jüngste Kurs betrug 199,00 US-Dollar. Jahreschart der First Solar Inc-Aktie, Stand 07.01.2025 Die First Solar-Aktie verzeichnet zur Stunde einen Preisanstieg von 4,04 Prozent. Sie hat sich um 7,73 US-Dollar gegenüber dem letzten Kurs des Vortags verbessert.

Den vollständigen Artikel lesen ...