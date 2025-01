Harte US-Zölle ja oder nein? Darüber sind inzwischen Zweifel aufgekommen. Ungeachtet dessen kündigte Tesla-Zulieferer Panasonic Energy an, sich weitestgehend von chinesischen Produkten unabhängig zu machen.Tesla und der Batteriehersteller Panasonic Energy haben angekündigt, ihre Abhängigkeit von China zu verringern. Allan Swan, Präsident von Panasonic Energy North America, sagte gegenüber Reuters, dass dieser Schritt "das wichtigste Ziel" sei. Dabei geht es um in den USA produzierte Batterien für Elektrofahrzeuge. Panasonic Energy, liefert Batterien an Tesla und andere Autohersteller, ist eine Tochtergesellschaft des japanischen Elektronikriesen Panasonic. Das Unternehmen will damit auf die …