Kyoto, Japan (ots/PRNewswire) --125W × 8-Kanal-Hochleistungs-Array verbessert deutlich Messabstand und Auflösung in LiDAR-Anwendungen-KYOTO, Japan, 8. Januar 2025 /PRNewswire/ - ROHM hat die Hochleistungs-Laserdiode RLD8BQAB3 für LiDAR-ausgestattete fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) entwickelt, um eine präzise Abstandsmessung und räumliche Erkennung zu ermöglichen. Dieses Produkt zielt auch auf Verbraucher- und Industrieanwendungen ab, darunter Drohnen, Staubsaugerroboter, fahrerlose Transportsysteme (FTS) und Serviceroboter.Bild:https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106254/202412202062/_prw_PI1fl_S2Aru7Pq.jpgDie LiDAR-Einführung hat in verschiedenen automatisierungsorientierten Anwendungen zugenommen und die Nachfrage nach Hochleistungslaserdioden mit Ausgangsleistungen im kW-Bereich angekurbelt. Diese Dioden müssen in engen Abständen Licht aussenden, um die Erkennungsgenauigkeit über größere Entfernungen zu erhöhen.Die patentierte Technologie von ROHM ermöglicht schmale Laserstrahlen und unterstützt hochpräzise LiDAR-Systeme für große Entfernungen. Darauf aufbauend wird mit dem neuen RLD8BQAB3 ein 125 W Array mit 8 Kanälen (1 kW-Klasse) eingeführt, um die wachsende Marktnachfrage nach kompakten, leistungsstarken Lösungen zu erfüllen.Diese ultrakompakte (3,3 mm × 5,6 mm) oberflächenmontierbare Infrarot-Laserdiode ist für Time of Flight (ToF)-Systeme optimiert. SIe verfügt über 8 Emissionsbereiche (jeweils 300 Mikrometer breit) pro Element, die auf einem Submount mit hoher Wärmeableitung montiert sind. Eine Kappe aus klarem Glas, ein Novum in der Branche für oberflächenmontierte Laserdioden, sorgt für eine hohe Strahlqualität, indem sie Lichtstreuung durch Kratzer verhindert, ein häufiges Problem bei harzgekapselten Designs.Das Produkt ermöglicht außerdem flexible Bestrahlungsoptionen, einschließlich individueller und gleichzeitiger Emissionen, und erreicht eine branchenführende* Leistung der 1-kW-Klasse. Zu den weiteren Merkmalen gehören eine gleichmäßige Emissionsintensität über die gesamte Emissionsbreite und eine geringe Temperaturabhängigkeit der Wellenlänge von 0,1 nm/Grad Celsius (im Vergleich zu 0,26 bis 0,28 nm/Grad Celsius bei Standardprodukten), was herkömmliche Lösungen deutlich übertrifft.*ROHM-Studie vom 7. Januar 2025Die Array-Konfiguration reduziert die Emissionslücken zwischen den Kanälen, während ein Bandpassfilter, der nur Signale in einem bestimmten Lichtwellenlängenband durchlässt, Störungen durch das Umgebungslicht minimiert und so die Langstreckenerkennung und die hochauflösende LiDAR-Funktionalität verbessert.Produktmerkmale Bild:https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106254/202412202062/_prw_PI2fl_0vqn7eaO.jpgMuster des neuen Produkts sind ab sofort erhältlich. Derzeit laufen die Vorbereitungen, um sicherzustellen, dass dieses Produkt den Automobilstandards (AEC-Q102) entspricht. Weitere Informationen finden Sie auf der Anfrageseite der ROHM-Website.Produktseite: https://www.rohm.com/products/laser-diodes/high-power-lasers/rld8bqab3-productLeistungsstarke Laserdioden für LiDAR:https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106254/202412202062/_prw_PI3fl_Emh70ByS.jpgVeröffentlichung: https://www.rohm.com/news-detail?news-title=2025-01-07_news_laser-diode&defaultGroupId=falseInformationen zu LiDAR: LIDAR ist die Abkürzung für Light Detection and Ranging, eine Anwendung, die das ToF-System (bestehend aus einer Lichtquelle und einem ToF- oder Bildsensor) zur Erfassung von Umgebungsbedingungen verwendet.Informationen zu ROHM: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202412202062-O1-FWadA6O5.pdfLogo:https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106254/202412202062/_prw_PI4fl_A3y207F9.jpgOffizielle Website: https://www.rohm.com/