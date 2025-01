© Foto: DALL-E

Wie gewohnt hat Nvidia zum Start der CES 2025 in Las Vegas wieder zahlreiche neue Kooperation veröffentlicht. Die Aktien der neuen Partner sind danach teilweise durch die Decke gegangen. Wo sollten Anleger zugreifen?Wenn Konzerne mit dem KI-King Nvidia ins Geschäft kommen, dann hat es den entsprechenden Aktien bislang nie geschadet. Zum Start der wichtigsten Elektronik-Messe des Jahres, der CES in Las Vegas, hat Nvidia wieder einige neue Kooperationen bekannt gegeben. Besonders die neue Zusammenarbeit mit Aurora Innovation hat an der Börse für eine Kursexplosion gesorgt. Aurora verzeichnet den größten Ausschlag In der Spitze hat das Papier von Aurora fast 50 Prozent zugelegt. Nvidia, Aurora …