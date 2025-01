© Foto: Soeren Stache/dpa

Die Bank of America stuft Tesla aufgrund hoher Bewertungen und strategischer Risiken auf "Neutral" herab, trotz eines erhöhten Kursziels.Die Bank of America hat ihre Bewertung für Tesla von "Kaufen" auf "Neutral" gesenkt und warnt vor einer überhöhten Bewertung und strategischen Risiken beim Elektroautohersteller. Trotz einer Anhebung des Kursziels von 400 auf 490 US-Dollar, was einem potenziellen Aufwärtspotenzial von 19,2 Prozent entspricht, rät Analyst John Murphy zu einer Reduzierung der Tesla-Beteiligungen. Hohe Ausführungsrisiken und aggressive Marktbewertung Murphy betont das hohe Ausführungsrisiko und merkt an, dass der aktuelle Handelswert bereits viele der langfristigen …